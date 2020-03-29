Диетологи назвали полезные продукты, способные заменить мясо

Москва, 29 марта. Бобовые являются отличной альтернативой мясу. Об этом западные диетологи рассказали британскому порталу Medical Xpress.

По данным специалистов, бобовые богаты белком и потому могут заменить мясо в рационе. Нут, чечевица и фасоль содержат большое количество клетчатки и снижают уровень холестерина в крови. Помимо этого, данные продукты снижают риск появления заболеваний, связанных с сердцем и сосудами.

Однако лектины, содержащиеся в бобовых, не дают организму усваивать цинк, фосфор, железо и кальций. При этом их правильное приготовление снижает количество лектинов.

Согласно рекомендациям диетологов, бобовые лучше всего долго тушить или варить. Перед этим их необходимо замочить на четыре часа.

Ранее российский диетолог Марият Мухина назвала наиболее полезные продукты, необходимые организму в период пандемии коронавируса. Одним из них являются цитрусовые, благодаря высокому содержанию витамина C эти продукты повышают иммунитет, тем самым уменьшают угрозу заражения пневмонией нового типа.

Чеснок также может оказать положительное влияние на защиту организма от инфекций, поскольку подавляет размножение болезнетворных бактерий. Большое количество витаминов и других питательных веществ содержит и квашеная капуста, передавал телеканал «360».