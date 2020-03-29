В России увеличили производство защитных масок и антисептиков. Политика России. ФАН-ТВ

Обеспечение россиян средствами защиты и дезинфекции, новый президент Абхазии, всемирная отмена санкций. Обо всем подробнее в нашей постоянной рубрике «Политика России».

Промышленность наращивает производство товаров для борьбы с коронавирусом

На уходящей неделе президент России встретился с главой Минпромторга Денисом Мантуровым. Путин поднял два актуальных вопроса — промышленность и торговля в условиях борьбы с коронавирусом, обеспеченность граждан и медицинских учреждений средствами защиты, дезинфекции, а также дыхательными аппаратами. По словам Мантурова, сейчас в России все предприятия по изготовлению масок перешли на круглосуточный режим и увеличили мощности до 1,6 млн изделий в сутки. Также со 2 марта наложен запрет на экспорт. С прошлой недели было дополнительно запущено производство из гостированной российской марли, объем наращивается до 30 млн погонных метров в месяц, в начале апреля планируется выйти на 3 млн масок.

«Что касается другой номенклатуры — это медицинская техника, аппараты искусственной вентиляции легких, тепловизоры, дистанционные измерители температуры, УВЧ-облучатели для дезинфекции помещений, — мы сейчас также максимально наращиваем объемы, для того чтобы [удовлетворить] всю потребность, которая есть на сегодняшний день у регионов. То же самое касается дезинфекторов. Мы уже вышли на объемы 3 млн единиц для дезинфекции рук и на 350 млн литров по дезинфекции помещений и обработке зданий», — заявил Денис Мантуров.

Накануне встречи глава Минпромторга пообщался с производителями антисептических средств.

«Что касается кожных антисептиков, наши предприятия вышли на трехсменный режим круглосуточной работы. Производство примерно 3 млн единиц продукции и готовы обеспечить в течение месяца производство до 9 млн, если переводить в 50 миллилитровые объемы. Дефицит постепенно будет спадать, дефицит имеется ввиду на полках в аптеках, потому что, что касается лечебных учреждений, федеральных органов исполнительной власти, региональных, во всех общественных местах уже поступают достаточные объемы», — рассказал министр.

Аслан Бжания возглавил Абхазию

В Абхазии 22 марта прошли повторные президентские выборы. Как и ожидалось, победу на них одержал оппозиционный политик Аслан Бжания. Ранее он занимал пост председателя Службы государственной безопасности республики. Бжания победил на выборах, набрав 56,5% голосов. В 2019 году он также планировал выдвинуть свою кандидатуру, но незадолго до голосования серьезно заболел. Тогда он обратился к гражданам с просьбой поддержать Алхаса Квициния.

«Каждый следующий президент должен знать, что он обязан развивать страну, в противном случае переизбран не будет, это должно стать аксиомой. Со своей стороны, обещаю, что после полного выздоровления встану рядом с ним (прим.: Алхасом Квицинией), вместе с нашей командой, которая наряду с опытными политиками состоит преимущественно из молодых профессионалов. Направим все свои силы на улучшение жизни в нашей стране. Абхазия должна стать прогрессивной и динамично развивающейся страной», — заявил избранный президент Абхазии Аслан Бжания.

Таким было его обращение к народу в 2019 году, где он пообещал после выздоровления вернуться к активной политической деятельности, это обещание сдержано. А сейчас в своей предвыборной программе он дает новое обещание.

«Самодостаточное, безопасное, демократическое государство, государство высоких стандартов жизни, свободного и духовно сплоченного многонационального общества — такой должна стать Республика Абхазия в результате нашей совместной работы», — отмечает Бжания.

В свою очередь Владимир Путин отметил, что готов к совместной работе с Асланом Бжанией по дальнейшему развитию союзнических российско-абхазских отношений и направил поздравительную телеграмму новому президенту Республики Абхазия.

«Убедительная победа на выборах, прошедших в условии свободного волеизъявления граждан, стала свидетельством вашего высокого авторитета среди соотечественников. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать обеспечению социально-экономического развития Абхазии, защите интересов вашей страны на международной арене», — отметил в поздравлении президент России.

Аслан Бжания тоже готов к сотрудничеству.

«Мы будем делать все, чтобы наш обмен с Российской Федерацией стал более интенсивным. Мы будем сближать свои позиции по многим вопросам», — подчеркнул новый глава Абхазии.

Инаугурация президента Абхазии пройдет 23 апреля 2020 года. Бжания уже рассказал о своих первоочередных планах — сформировать исполнительную власть и распределить полномочия между президентом и парламентом, «сверхконцентрации власти в одних руках» не должно быть.

В силах ли COVID-19 отменить санкции?

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в условиях пандемии коронавируса COVID-19 снять действующие в отношении ряда стран санкции. По его словам, ограничения не позволяют в полной мере обеспечить доступ стран к продовольствию и медицинским товарам, что мешает их борьбе с новым вирусом. Сейчас необходимо помогать друг другу.

«Настало время солидарности, а не изоляции», — подчеркнул генсек ООН.

С призывом ослабить или приостановить санкции в отношении Ирана, Венесуэлы, Кубы, Зимбабве и КНДР также выступила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. МИД России 24 марта поддержал заявление генерального секретаря ООН. Официальный представитель ведомства Мария Захарова предложила ввести санкции против стран, которые не последуют призыву.

«Идея хорошая. Я бы немного ее доработала: ввести санкции в отношении тех, кто не отменил санкции», — написала Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Призыв есть, вопрос лишь в том, как будет с реализацией. США эта идея вряд ли понравится.