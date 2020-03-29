Оперштаб сообщил о смерти 90-летнего пациента с коронавирусом в Москве

Москва, 29 марта. Пациент с пневмонией, а также положительным результатом теста на коронавирус, скончался в Москве в воскресенье. Об этом рассказали в московском оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом COVID-19.

Отмечается, что пациент умер в одной из больниц российской столицы. По словам врачей, 90-летний пациент страдал от хронической ишемии мозга, энцефалопатии и паркинсонизма. Специалисты напомнили о необходимости соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и людям, имеющим хронические заболевания. Как пишет «Интерфакс», общее число скончавшихся от коронавируса россиян в Москве достигло шести человек.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 182 тысяч 702 человека. Для клинически здоровых людей, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах РФ предусмотрено 315 обсерваторов на 22 тысяч 603 мест, из них развернуто 157. Сейчас в них размещены одна тысяча 243 человека.

Люди с симптомами ОРВИ, прибывающие в Россию из неблагополучных стран, находятся в изоляции, их госпитализировали и обследуют лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

По последним данным, в России зафиксировано 1534 случая заражения COVID-19. За последние сутки подтверждено 270 новых случаев коронавируса. В группе риска находятся пожилые люди, однако угроза заболеть есть и у людей других возрастов. Именно поэтому важно тщательно соблюдать простые профилактические меры по защите — тщательно мыть руки, по возможности соблюдать режим изоляции.

Вспышка заболевания коронавируса была зафиксирована в конце декабря минувшего года в городе Ухань (провинция Хубэй, КНР). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию 11 марта.

Напомним, ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для родителей в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом. Среди пунктов также оказался совет максимально ограничить детей от прогулок на улице, а также минимизировать их контакты с окружающей средой.