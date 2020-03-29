Путин поручил проводить постоянный мониторинг экономики из-за коронавируса

Москва, 29 марта. Президент России Владимир Путин поручил проводить мониторинг экономической обстановки в условиях распространения коронавируса.

Кроме того, кабмин по поручению национального лидера до 20 апреля сформулирует поправки по кредитным каникулам.

К 15 апреля правительства совместно с Центробанком должно утвердить план по обеспечению динамики кредитования реального сектора экономики.

«Определить перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в том числе в результате распространения новой коронавирусной инфекции», — отмечается в поручении.

По результатам мониторинга правительству будет необходимо проводить «регулярную актуализацию указанного перечня».

Эпидемия коронавируса, начавшаяся в конце 2019 года, уже нанесла значительный ущерб общемировой экономике. Так, из-за спада пассажиропотоков в начале марта обрушились цены на рынке нефти.