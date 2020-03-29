В России выявили 270 новых случаев заражения коронавирусом

Москва, 29 марта. За последние сутки в 26 регионах России выявлено 270 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших в стране составляет 1534. Об этом сообщили в оперативном штабе, отслеживающем ситуацию с COVID-19.

Уточняется, что 197 новых случаев заболевания зарегистрированы в Москве, 27 — в Подмосковье, 5 — в Петербурге, 5 — в Пензенской области, по 4 случая — в Чечне и Коми, по 3 — в Челябинской и Омской областях, по 2 — в Ленинградской, Мурманской, Новгородской областях и Хабаровском крае. По одному случаю — в Белгородской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Кировской, Тюменской, Томской, Иркутской, Новосибирской, Амурской областях, ХМАО, Якутии, Башкирии, Мордовии. В оперштабе добавили, что в Амурской, Иркутской и Омской областях диагнозы были поставлены впервые.

Полностью выздоровели за минувшие сутки 15 пациентов. За весь период зафиксировано 8 летальных случаев.