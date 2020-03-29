Москва, 29 марта. Российская балерина Анастасия Волочкова намекнула, что прекрасно проводит время в самоизоляции из-за эпидемии коронавируса с любимым мужчиной. Она опубликовала снимок в своей социальной сети Instagram.

Волочкова показала на фото, как проводит карантин с таинственным поклонником. Бывшая прима Большого театра похвасталась снимком, на котором запечатлены ее лежащие на диване голые ноги, сплетенные с мужскими, одетыми в синие джинсы и черные носки.

«Прекрасные романтические вечера по-прежнему можно проводить дома», — подписала она пост.

Как отнеслись к снимку поклонники, неизвестно. Несколько месяцев назад Волочкова ограничила подписчикам возможность комментировать ее записи.

Ранее бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова похвасталась перед поклонниками подарками от возлюбленного в День святого Валентина. Она опубликовала в Insragram фотографию, на которой она окружена цветами и воздушными шарами.

В конце января Волочкова объявила о своей грядущей свадьбе. Громкое заявление балерина сделала во время празднования своего 44-летия в караоке-клубе. Однако кто является избранником балерины, до сих пор не известно. Из немногочисленных рассказов балерины следует, что ее новый возлюбленный — «красивый, стройный и никогда не был женат».

Повышенная секретность вокруг имени избранника рождает массу споров. Некоторые поклонники в соцсетях выразили мнение, что никакого возлюбленного не существует и именно поэтому его еще никто ни разу не видел.