Собянин заявил об увеличении числа зараженных коронавирусом в Москве

Москва, 29 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о негативной тенденции с распространением коронавируса в столице. По словам градоначальника, инфицированных становится больше, ситуация с опасной китайской инфекцией перешла в новую фазу.

По словам Собянина, на данный момент в Москве зарегистрировано более одной тысячи случаев заражений коронавирусом. Он отметил, что механизм социального дистанцирования начал работать.

«В Москве закрылись 14,9 тысячи предприятий общественного питания и более 40 тысяч магазинов», — написал Собянин.

Проверяющие органы нашли всего несколько сотен точек по всей Москве, которые не остановили работу, ссылаясь на то, что они не попадают под запрет.

Столичный мэр поблагодарил тех, кто прислушался к рекомендациям и остались дома.

«В любом общественном месте мы должны вести себя, как в очереди у банкомата, где считается неприличным подходить слишком близко и заглядывать соседу через плечо. Безопасная дистанция — 1,5–2 метра друг от друга», — напомнил Собянин.

Он также рекомендовал провести ближайшую неделю дома. Тем, кто все же решил выйти на улицу, он еще раз напомнил о том, что необходимо соблюдать безопасную дистанцию.От выполнения элементарных правил может зависеть ваша жизнь и жизнь ваших близких.