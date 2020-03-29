В правительстве РФ создан президиум во главе с Мишустиным

Москва, 29 марта. Глава Кабмина РФ Михаил Мишустин возглавил президиум правительства. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Помимо Мишустина членами президиума стали первый зампред правительства Андрей Белоусов, зампред — руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко, Алексей Оверчук, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, и вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Кроме того, в состав президиума вошли глава Минпромторга Денис Мантуров, руководитель Минздрава Михаил Мурашко, министр экономического развития РФ Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, министр юстиции Константин Чуйченко, а также министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МЧС России Евгений Зиничев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, руководитель МИД Сергей Лавров.

Президиум правительства создается «для решения оперативных вопросов», как об этом говорится в федеральном конституционном законе о кабмине. В предыдущий раз президиум создавался при первом премьерстве Дмитрия Медведева.