Доктор Комаровский рассказал о последствиях коронавируса для человечества

Москва, 29 марта. Известный доктор Евгений Комаровский рассказал о серьезных последствиях эпидемии коронавируса для общества. По его словам, пандемия изменит отношение человечества к инфекционным болезням.

Комаровский объяснил, что гигиена и вакцинация сделали инфекционные болезни относительно безопасными для общества. По словам эксперта, к Новому году человечество получит ответ на два вопроса. Первый — насколько интенсивно вырабатывается иммунитет у тех, кто перенес коронавирус. По мнению специалиста, к концу 2020 года станет ясно, сохраняются ли в крови антитела, какая их концентрация, предотвращают ли они новую болезнь.

Как пишет портал ugpresa.ru, вторым вопросом, на который предстоит ответить медикам и ученым, является «Насколько интенсивно меняется вирус?».

«Эти антитела, которые образовались, будут ли работать против того вируса, который изменится и будет через полгода. Если вирус изменяется мало, то будет очень перспективна вакцинация», — уточнил он.

По мнению специалиста, после перенесенной пандемии люди изменят отношение к инфекционным больницам, будут созданы запасы одежды и масок.

«Каждое государство после этого всего наверняка создаст на армейских складах неприкосновенные запасы на случай вот такого вот, чтобы это не повторялось», — подчеркнул он.

Напомним, под наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся более 182 тысяч россиян. Люди с симптомами ОРВИ, прибывающие в Россию из неблагополучных стран, находятся в изоляции, их госпитализировали и обследуют лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.