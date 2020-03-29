Грузия отказалась пропускать возвращающихся из Армении россиян

Тбилиси, 29 марта. Власти Грузии отказались пропускать россиян, которые хотели вернуться домой из Армении сухопутным путем. Об этом сообщили представители посольства России в Армении.

«В связи с отказом грузинской стороны в пропуске через свою территорию российских граждан, желавших выехать из Армении сухопутным путем, вновь настоятельно рекомендуем россиянам незамедлительно воспользоваться пока еще сохраняющейся возможностью покинуть Армению, используя авиасообщение», — говорится в сообщении на странице дипмиссии в Facebook.

Напомним, 30 марта Россия полностью закрывает границы в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. По последним данным, число заразившихся COVID-19 на территории нашей страны достигло 1264. 49 человек выздоровели, 4 пациента скончались. Во всем мире, согласно данным ВОЗ, зафиксировано свыше 665 тысяч случаев заражения, более 26 тысяч человек скончались.

Лидером по числу заболевших сейчас являются Соединенные Штаты Америки. Там зарегистрировано 124 686 случаев заболевания. На втором месте находится Италия (92 472 заболевших) и на третьем месте — Китай (82 061).