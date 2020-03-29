Американские ученые рассказали о необычном симптоме коронавируса

Москва, 29 марта. Исследователи из Медицинской школы Гарвардского университета объяснили, с чем связана потеря обоняния у человека при подозрении на заражение коронавирусом.

Ранее исследователи из Американской академии оториноларингологии, а также ученые из Британской ассоциации ЛОР-врачей назвали нетипичный симптом нового коронавируса. По их словам, при заражении им человек может утратить обоняние и вкус. При этом Всемирная организация здравоохранения пока не признала симптом признаком наличия болезни.

Нетипичный симптом COVID-19 также был обнаружен у американского баскетболиста Руди Гобера. Как пишет РИА Новости, ученые проанализировали геномы мышей, приматов и человека. Исследование выявило то, что определенные клетки в полости носа скрывают от вируса белки, необходимые инфекции для проникновения в организм носителя. По мнению ученых, заражение этих клеток и приводит к распространению COVID-19. Тогда же появляются симптомы, связанные с потерей обоняния.

Ранее доктор биологических наук, профессор Константин Северинов оценил перспективы распространения нового коронавируса в России. По словам эксперта, большого роста числа зараженных стоит ожидать уже в ближайшие недели и, возможно, месяцы.

Вспышка вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2 заболевания была зафиксирована в конце декабря минувшего года в городе Ухань (провинция Хубэй, КНР). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19 11 марта. Согласно последним данным, количество зараженных в мире превысило 663 тыс. человек, зафиксировано почти 31 тыс. смертельных исходов.

В России зафиксировано 1264 случая заболевания.