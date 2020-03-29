Власти Тюмени опровергли информацию о количестве зараженных в регионе

Тюмень, 29 марта. Сообщения в Сети о том, что в Тюменской области якобы в действительности больше случаев заражения коронавирусом, не соответствуют действительности. С таким опровержением выступил региональный штаб по борьбе с COVID-19.

Ранее подобные публикации появились в социальных сетях.

«Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация не соответствует действительности и носит фейковый характер», — говорится в сообщении.

Кроме того, региональные власти подтвердили официальную статистику по коронавирусу.

«В Тюменской области по-прежнему двое заболевших, оба продолжают лечение в областной инфекционной клинической больнице, их состояние стабильно», — сообщили в штабе.

Первый случай заражения коронавирусом нового типа в Тюменской области был зафиксирован в конце января. Заболевание было обнаружено у учащейся Тюменского индустриального университета из Китая, после двухнедельного курса лечения студентка была выписана.

Второй заболевший COVID-19 в Тюмени недавно вернулся из заграничной поездки в Швейцарию и на Карибские острова. Состояние пациента стабильно тяжелое, поскольку осложнено хроническими заболеваниями.

Третьему зараженному инфекцию передал носитель пневмонии нового типа на деловой конференции в Тюмени.