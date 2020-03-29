Под наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся более 182 тысяч россиян

Москва, 29 марта. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 182 тыс. 702 человека. Об этом сообщили сегодня в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что для клинически здоровых людей, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах РФ предусмотрено 315 обсерваторов на 22 тыс. 603 мест, из них развернуто 157. Сейчас в них размещены 1 тыс. 243 человека.

Люди с симптомами ОРВИ, прибывающие в Россию из неблагополучных стран, находятся в изоляции, их госпитализировали и обследуют лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

По последним данным, в России зафиксировано 1264 случая заражения COVID-19. Четыре пациента скончались, 49 выздоровели. В группе риска находятся пожилые люди, однако угроза заболеть есть и для людей других возрастов. Именно поэтому важно тщательно соблюдать простые профилактические меры по защите — тщательно мыть руки, по возможности соблюдать режим изоляции.