США установили слежку за своими гражданами в рамках борьбы с коронавирусом

Вашингтон, 29 марта. Мобильные устройства помогли американским властям наладить слежку за собственными гражданами в период эпидемии коронавируса. Истеблишмент США пошел на подобные меры для того, чтобы отслеживать перемещение американцев и попытаться предугадать сценарии распространения опасной инфекции. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Смартфоны рядовых американцев помогают федеральному правительству, центрам по контролю и профилактике заболеваний, а также местным властям отслеживать местонахождение граждан. Полученные данные подвергаются тщательному анализу. Отмечается, что с властями тесно сотрудничают рекламодатели, которые публикуют объявление в Сети и мобильных приложениях. Мобильные операторы такой информации о своих клиентах не предоставляют.

В материале говорится, что правительство получает данные только о геолокации граждан. Другие сведения, вроде личного номера телефона или имени владельца, они не знают.

По имеющимся данным, подобная программа слежения работает в 500 городах Америки. Власти пытаются установить закономерность отслеживания перемещений граждан страны, это каким-то образом должно помочь в борьбе с опасной инфекцией.

На сегодняшний день в США зафиксировано более 124 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли около 2200 человек.