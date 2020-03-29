Тилль Линдеманн обратился к фанатам после сообщений об обнаружении у него коронавируса

Берлин, 29 марта. Солист Rammstein Тилль Линдеманн попал в больницу в Берлине с подозрением на коронавирус, однако позже этот диагноз не подтвердился. После проведенной в отделении интенсивной терапии ночи лидер немецкой группы написал пост в аккаунте в Instagram. Он заявил, что в мире нет вирусов, которые могли бы его победить.

«Вирус, который хочет меня победить, еще не создан», — подчеркнул он.

27 марта сообщалось, что солист немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом. По данным газеты Bild, ссылавшейся на собственные источники, музыкант обратился к медикам с высокой температурой. Позже стало известно, что сделанный тест на коронавирус показал отрицательный результат. У певца диагностировали воспаление легких.

Вспышка заболевания коронавируса была зафиксирована в конце декабря минувшего года в городе Ухань (провинция Хубэй, КНР). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию 11 марта. Согласно последним данным, количество зараженных превысило 662 тыс. человек, зафиксировано почти 31 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения. Умерли семь человек.

Напомним, ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для родителей в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом. Среди пунктов также оказался совет максимально ограничить детей от прогулок на улице, а также минимизировать их контакты с окружающей средой.