В США рассказали о серьезных проблемах в работе истребителя F-35

Вашингтон, 29 марта. Счетная палата Соединенных Штатов Америки заявила о серьезных проблемах в системе ALIS, помогающей проводить диагностику и обеспечивать работоспособность истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35. Об этом говорится в докладе, адресованном конгрессу.

Счетная палата США призвала Пентагон разработать стратегию модернизации комплекса. Как пишет RT, при этом официальные лица и военные в Соединенных Штатах неоднократно ранее указывали на неполадки, связанные с работой этой системы. Они добавили, что это далеко не первый дефект истребителей, F-35 регулярно подвергаются критике специалистов в области авиации.

«Перспективы ALIS по-прежнему неясны, поскольку Министерство обороны еще не выработало стратегию модернизации, которая, помимо прочего, определила бы характеристики будущей системы», — говорится в докладе.

Ранее стало известно, что США потратят в 2020 году два миллиарда долларов на техническое обслуживание многоцелевых истребителей 5-го поколения F-35 Lightning II. Самолеты состоят на вооружении американских Военно-морских сил (ВМС), Военно-воздушных сил (ВВС), Корпуса морской пехоты (КМП) и армий других стран.

Оборонное ведомство заключило контракт с компанией Lockheed Martin на закупку материалов и запасных частей для 28 истребителей F-35 нескольких производственных партий. Подрядчик также должен будет произвести эти машины, которые будут переданы ВМС и КМП. Стоимость контракта составила 172,21 миллиона долларов США.