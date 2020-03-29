Житель Кузбасса обворовывал квартиры своих родственников

Кемерово, 29 марта. 27-летний мужчина обворовывал квартиры собственных родственников в Березовском. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

С заявлением о краже в правоохранительные органы обратилась местная жительница. Она сообщила полицейским, что из ее квартиры исчезли стиральная машина и телевизор. На место происшествие прибыли криминалисты, которые установили, что дверь в квартиру пострадавшей была не взломана, а открыта «родным» ключом.

Стражи правопорядка довольно быстро вышли на след подозреваемого и задержали его. Им оказался неоднократно судимый родственник потерпевшей женщины. Вор похитил у хозяйки ключи от квартиры днем ранее. В ходе следствия удалось выяснить, что мужчина причастен еще к одному аналогичному преступлению, жертвой которого также стала его родственница, передает «Газета Кемерова».

«Через форточку он забрался в квартиру 63-летней тети, откуда украл ноутбук», — рассказали в полиции.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Преступнику грозит до шести лет тюремного заключения.