Онищенко посоветовал молодежи гулять рано утром во время самоизоляции

Москва, 29 марта. Молодым людям можно совершать прогулки даже в режиме самоизоляции, но делать это нужно ранним утром, считает заслуженный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Он подчеркнул, что самоизолироваться полностью практически невозможно. Например, те люди, у которых есть домашние животные, должны их выгуливать. Делать это лучше всего рано утром, а пожилым людям все же стоит свести походы на улицу к минимуму, подчеркнул он в комментарии «Говорит Москва».

При этом он предупредил, что люди старшего поколения должны увеличивать активность дома, чаще проветривать квартиры. В противном случае, пребывание на карантине пагубно скажется на их здоровье.

Напомним, соблюдение режима самоизоляции и тщательная личная гигиена являются одними из простых и действенных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. При этом психологи не исключают, что длительное вынужденное пребывание дома может привести к развитию депрессивного состояния. Дефицит общения специалисты советуют восполнять видеозвонками, беседами по телефону и текстовыми сообщениями, пишет РИА Новости.

По последним данным, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 1264. 49 пациентов выздоровели, четыре скончались.