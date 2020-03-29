Спецпоезд доставил вывезенных из России украинцев в Киев

Киев, 29 марта. Специальный поезд с гражданами Украины прибыл из Москвы в Киев. Утром на перрон вокзала украинской столицы прибыли граждане, покинувшие территорию России на фоне распространения коронавируса.

Этот же состав под номером 906 в субботу доставил россиян из Украины на Киевский вокзал. Билеты можно было приобрести на сайте «Украинских железных дорог». Отмечается, что поезд прибыл в украинскую столицу с опозданием на полчаса.

«Состав прибыл на первую платформу столичного ж/д-вокзала, которую накануне перекрыли. Рядом с платформой дежурила полиция и скорая», — говорится в сообщении.

Первыми после прибытия в поезд зашли представители пограничной службы и медицинский персонал.

Напомним, что вспышка коронавирусной инфекции была объявлена 11 марта. На сегодняшний день в мире зафиксировано уже более 570 тысяч случаев заражения опасной китайской инфекцией.