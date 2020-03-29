В Уфе на фоне пандемии прошла «антикарантиннная вечеринка» в клубе

Уфа, 29 марта. В одном из клубов Уфы прошла «антикарантинная вечеринка». Отмечается, что мероприятие организовали в субботу, несмотря на введенный властями Башкирии режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.

Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет об указе от 25 марта «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

Согласно этому документу, любые мероприятия в клубах или аналогичных учреждениях запрещены. По данным средств массовой информации, развлекательное мероприятие продолжалось до тех пор, пока клуб не посетили полицейские. Владельцу заведения грозит крупный штраф. В свою очередь, представители администрации заведения заявили, что мероприятие проводилось законно.

Напомним, в среду президент России Владимир Путин объявил о том, что предстоящая неделя в стране объявляется нерабочей. Данное решение принято для обеспечения эпидемиологического благополучия населения в условиях распространения коронавируса, однако принятые меры не распространяются на ряд организаций.

Так, предстоящая неделя будет являться рабочей для сотрудников непрерывно действующих организаций, например, медучреждений и аптек. Кроме того, на смены выйдут работники, обеспечивающие население продуктами и товарами первой необходимости.

В соответствии с указом продолжится деятельность ремонтных и экстренных служб. В свою очередь, руководству средств массовой информации будет необходимо самостоятельно определить численность сотрудников, которые будут обеспечивать функционирование изданий в течение недели.