Собянин заявил о жестком наблюдении за сидящими на карантине москвичами

Москва, 29 марта. Заболевшие коронавирусом в легкой форме и те, кто находится на карантине дома, находятся под жестким наблюдением, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы включим для этого все средства города», — подчеркнул он.

Глава столицы добавил, что буквально накануне был задержан один нарушитель карантина: «Гражданин решил погулять — ровно через два часа он оказался в инфекционной больнице N2» .

Собянин признал, что это не самая лучшая больница в Москве, однако никто не планировал помещать туда этого мужчину: «Он же сидел дома в хороших условиях, так надо было и сидеть».

Ранее Собянин констатировал, что из-за коронавируса нагрузка на все московское здравоохранение выросла в разы. В связи с этим он призвал всех прислушаться к просьбе врачей и остаться дома.

По последним данным, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 1264. 49 пациентов выздоровели, четыре скончались. В группе риска находятся пожилые люди, однако угроза заразиться существует для всех возрастных категорий. Поэтому важно тщательно соблюдать простые профилактические меры по защите — тщательно мыть руки, по возможности соблюдать режим изоляции.