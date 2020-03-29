Рошаль рассказал, как вакцинация повлияет на распространение коронавируса

Москва, 29 марта. Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль рассказал, как в перспективе будет изменяться эпидемиологическая ситуация после изобретения вакцины от коронавируса. По словам эксперта, результаты станут заметны не раньше, чем через год-два.

При этом врач отметил, что на это время страна не может «остановиться», поэтому ей придется спокойно «пройти по острию ножа».

Рошаль также пояснил, что вирус должен сам закончить свое агрессивное существование.

«Он сам закончит свое агрессивное существование, и уменьшению его будут способствовать возрастающий иммунитет у переболевших, включая легкие формы, и получение вакцины и вакцинация населения, как сейчас происходит при гриппе, кори, ветрянке, оспе и прочих», — цитирует Рошаля РИА Новости.

Напомним, ранее федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало семь прототипов вакцины против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.

Она также заявила, что в настоящее время специалисты выбирают из семи вакцин самую эффективную. Сначала при помощи компьютерного моделирования.