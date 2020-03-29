В московской больнице в Коммунарке лечатся 330 пациентов

Москва, 29 марта. За сутки в московскую больницу в Коммунарке поступило 12 пациентов, всего на лечении состоят 330 пациентов, в том числе с коронавирусом. Об этом в Facebook рассказал главный врач клиники Денис Проценко.

Отмечается, что с диагнозом пневмония лечатся 154, в отделении реанимации и интенсивной терапии — 17 (на искусственной вентиляции легких — 7).

«За сутки поступило 12, выписано 10», — написал эксперт.

Напомним, в России распространение коронавируса не разрастается до уровня эпидемии из-за эффективных профилактических мероприятий. Об этом заявил заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов.

Он пояснил, что при первых случаях заболевания важно не допустить, чтобы инфекция вышла на оперативные просторы. При этом Щелканов отметил, что в России еще со времен СССР действует эффективная система обеспечения биологической безопасности, которая является одной из лучших в мире.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.

Во всем мире число человек, зараженных новым типом коронавирусной инфекции, увеличилось за сутки более чем на 60 тысяч.