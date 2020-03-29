Блогер Ивлеева перечислила плюсы от карантина

Москва, 29 марта. Блогер Настя Ивлеева оценила плюсы от карантина, своими размышлениями она поделилась в Instagram. Как уточнила Ивлеева, она находится на самоизоляции 11-й день. По словам телеведущей, все чаще «прошлая жизнь кажется сном».

Ивлеева нашла в карантине положительные стороны, например, возможность «хоть раз в жизни» выполнить планы на год. Блогер добавила, что ей предстоит выучить язык, «похудеть или пожирнеть, прочитать книги». Кроме того, она хочет написать «сценарий к оскароносному кино, приготовить топ-10 блюд из гречки, а также научиться чему-нибудь новому, разобрать документы и гардероб, выкинуть хлам из дома и старых позвать друзей».

В мире число человек, зараженных новым типом коронавирусной инфекции, увеличилось за сутки более чем на 60 тысяч.

Напомним, тем временем в России распространение коронавируса не разрастается до уровня эпидемии из-за эффективных профилактических мероприятий. Об этом заявил заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов.

Он пояснил, что при первых случаях заболевания важно не допустить, чтобы инфекция вышла на оперативные просторы. При этом Щелканов отметил, что в России еще со времен СССР действует эффективная система обеспечения биологической безопасности, которая является одной из лучших в мире.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.