Рошаль посоветовал россиянам, как не заразиться коронавирусом в магазине

Москва, 29 марта. Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль дал советы россиянам, как сходить в магазин и не заразиться коронавирусом. При этом эксперт отметил, что полностью избавить от угрозы инфицирования сейчас невозможно.

Рошаль советует при использовании продуктовой корзинки или тележки использовать перчатки. А в общественных туалетах необходимо пользоваться салфетками или туалетной бумагой, когда беретесь за ручки или спускаете воду, поясняет врач.

«Мыть руки или обрабатывать руки и телефоны специальным антисептиком — особо важное правило, которое следует соблюдать неукоснительно», – поясняет Леонид Рошаль.

Он также отметил, что россиянам стоит избегать контакта с людьми, у которых наблюдаются признаки ОРВИ. Кроме того, необходимо держаться подальше от больших компаний и соблюдать дистанцию при встрече со знакомыми.

При появлении первых признаков насморка или кашля необходимо носить маску. Кашлять или чихать надо в платок или локоть, сообщает РИА Новости.

Рошаль также уточнил, что, если у человека наблюдаются признаки простуды, ему нельзя идти на прием в поликлинику. Будет лучше, если он вызовет медицинского работника на дом.

Напомним, ранее доктор Рошаль заявил, что распространение по миру коронавирусной инфекции является «репетицией биологической войны», пишет «Газета.ru».

По словам врача, нынешняя пандемия демонстрирует, насколько система здравоохранения готова к подобным внештатным ситуациям. Коронавирус, считает Рошаль, показал, что оптимизация в медицинских учреждениях имеет недостатки.