В Якутске коронавирус предположительно выявлен у сотрудника больницы

Якутск, 29 марта. Коронавирус предположительно выявлен у сотрудника городской больницы в Якутске, всех врачей и пациентов больницы в микрорайоне «Авиапорт» изолировали, рассказала заместитель правительства республики Ольга Балабкина.

Она уточнила, что ситуация с опасным вирусом в городе остается напряженной. Балабкина добавила, что в одной из больниц выявлен еще один потенциальный носитель инфекции. Как пишет РИА Новости, она добавила, что продолжается работа по выявлению контактных лиц.

Ранее доктор биологических наук, профессор Константин Северинов оценил перспективы распространения нового коронавируса в России. По словам эксперта, большого роста числа зараженных стоит ожидать уже в ближайшие недели и, возможно, месяцы.

По его словам, предсказать уменьшение количества новых случаев заражения можно было бы с помощью широко организованного серологического тестирования.

Вспышка вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2 заболевания была зафиксирована в конце декабря минувшего года в городе Ухань (провинция Хубэй, КНР). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19 11 марта. Согласно последним данным, количество зараженных в мире превысило 663 тыс. человек, зафиксировано почти 31 тыс. смертельных исходов.

В России зафиксировано 1264 случая заболевания. В Омской области коронавирус выявили у вернувшейся после отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах семьи из трех человек. Инфицированные уже госпитализированы, их состояние медики оценивают как удовлетворительное.