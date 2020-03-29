Рошаль рассказал, опасен ли коронавирус для детей

Москва, 29 марта. Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль оценил опасность вызвавшего пандемию COVID-2019 коронавируса для детей.

По словам эксперта, коронавирус меньше всего поражает несовершеннолетних для них COVID-2019 не опаснее обычного ОРВИ.

«Важно, что этот вирус менее всего поражает детей, и у детей не более опасен, чем любая другая респираторная вирусная инфекция», — цитирует Рошаля РИА Новости.

Ранее член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук, доктор медицинский наук Анатолий Альштейн заявил, что пандемия идет в России медленно, но напомнил, что три-четыре недели назад в Италии все тоже «выглядело несерьезно», однако вскоре в стране произошла «значительная катастрофа».

Альштейн считает, что введенные в России ограничительные меры помогут властям снизить темпы распространения инфекции. Пик эпидемии эксперт ожидает в конце апреля, сообщает газета «Известия».

Вспышка заболевания COVID-19 была зафиксирована в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в конце минувшего года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию 11 марта. По последним данным, количество зараженных превысило в мире 662 тыс. человек, зафиксировано почти 31 тыс. смертельных исходов.

В России заболели 1264 человек, несколько россиян с коронавирусом скончались.

Недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. Подробное описание подозрительно схожего вируса, в частности, было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.