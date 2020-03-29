Трое зараженных коронавирусом переведены в реанимацию в Хабаровске

Хабаровск, 29 марта. В Хабаровском крае количество зараженных коронавирусной инфекцией, помещенных в отделение реанимации интенсивной терапии (ОРИТ), за сутки увеличилось до трех.

Согласно данным пресс-службы местного Минздрава, в субботу в инфекционном госпитале находятся пять человек, у которых был диагностирован коронавирус. При этом, состояние одного из них было стабильно тяжелым, больной был помещен в реанимацию. Состояние остальных оставалось стабильным, сообщает РИА Новости.

В воскресенье ведомство сообщило, что в госпитале находятся пять человек с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией, а восемь с подозрением. Всего в ОРИТ на сегодняшний день находятся шесть пациентов.

Напомним, по состоянию на 28 марта, в России было зарегистрировано 1 264 случая заражения коронавирусом. При этом большая часть заболевших была выявлена в Москве.

Ранее в субботу стало известно, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) разработало лекарство на основе противомалярийного препарата «Мефлохин» для лечения коронавируса.