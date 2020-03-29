Въезд в Апатиты и Кировск закрыли из-за коронавируса. События дня. ФАН-ТВ

Въезд в Апатиты и Кировск закрыли из-за коронавируса Экстренные меры карантина вводят в Мурманской области. С 29 марта до 11 апреля закрывается въезд в несколько городов региона — в Апатиты и Кировск. Об этом рассказал губернатор Андрей Чибис. Исключение действует лишь для граждан, кто зарегистрирован в этих населенных пунктах. А вот гостям и туристам с поездками придется повременить. Учитывая, что по всей Мурманской области также временно остановят бронирование отелей и прием там новых постояльцев. Дело в том, что сейчас в регионе появилось уже три пациента с коронавирусом. Причем один из них самовольно нарушил режим карантина. В целом по России выявлено уже более 1200 зараженных, а подавляющее число (т.е. более 800) из них — в Москве. Так что под Мурманском ситуация еще спокойная, и в борьбе с эпидемией власти явно намерены сыграть на опережение. Губернатор напомнил местным жителям, что неделя до 5 апреля объявлена выходной, и к этому надо отнестись серьезно: «С учетом того, что гражданин, вернувшийся с Кубы (как раз и являющийся таким источником распространения этого вируса), приехал в Апатиты, не соблюдая режим самоизоляции, обеспечил широкое распространение этой заразы, мы приняли решение с 6 утра ограничить въезд в Апатиты и Кировск тех, кто не имеет к этому городу отношения, не зарегистрирован там или не имеет постоянную прописку. <…> Нерабочая неделя, и важно это соблюдать. Север — по домам!», — обратился ко всем Андрей Чибис.

Трамп может ввести карантин в Нью-Йорке Другие жесткие меры сегодня планируются и в США. Лидер страны Дональд Трамп предупредил о возможном карантине для Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута. Какие ограничения там могут появиться и надолго ли, он не уточнил, но назвал эти штаты «горячими точками». Ведь, по сути, новости из США сейчас похожи на военные сводки. Страна занимает первое место в мире по числу зараженных коронавирусом. На ее долю приходится свыше 120 000 больных. Не менее 2000 погибли. Ранее Трамп уже ввел общенациональный режим ЧС, а сейчас пообещал, что решение по карантину будет принято совсем скоро.

Крупный пожар вблизи«Ростов-арены» ликвидирован Крупный пожар в Ростове-на-Дону полностью потушен. Справиться с огнем на площади в 10 га удалось более чем за 10 часов, о чем рассказало МЧС. Инцидент произошел вчера, когда на окраине, недалеко от стадиона «Ростов-арена», загорелся камыш. Местность заволокло густым дымом, который доносился даже до центра города. Пожар был разбит на несколько очагов, один из них расширялся в сторону Батайска. Причем ситуация ухудшалась еще и сильным ветром. На борьбу со стихией отправились свыше 200 человек и 50 единиц техники. В итоге угрозы населенным пунктам удалось избежать, но, к сожалению, при ликвидации огня погиб один пожарный. Соболезнования его семье уже выразил губернатор Ростовской области Василий Голубев, который накануне лично посетил место ЧП. Он рассказал, что пламя разгорелось недалеко от ресторана «Ближняя дача». В правительстве региона уверены: причиной пожара стал человеческий фактор. И теперь в этом будут разбираться правоохранительные органы.