Прусикин опубликовал «карантинную» версию песни Little Big

Москва, 29 марта. Лидер группы Little Big Илья Прусикин поделился «карантинной» версией песни I’m ok (Я в порядке). Запись музыкант опубликовал в соцсети Instagram.

На кадрах Прусикин вытаскивает из колпачка градусник и, напевая слова композиции, ритмично постукивает по руке пластиковым контейнером. Аккомпанирует артисту играющий на стеклянных емкостях молодой человек.

«Little Big — I’m ok, quarantine version (карантинная версия. — Прим. ФАН.)», — сопроводил видео подписью Прусикин.

Группа Little Big должна была выступить с песней Uno на песенном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме как участник от России. Однако на фоне распространения коронавирусной инфекцией организаторы мероприятия решили перенести конкурс. Они также предупредили, что в 2021 году конкурсанты должны будут выступить с новыми песнями, сообщила «Газета.ру».

Участники коллектива назвали отмену Евровидения-2020 единственным правильным решением в сложившейся ситуации. Прусикин позже отмечал, что группа Little Big в полном составе переехала в загородный дом на время карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Поклонникам артист пожелал беречь свое здоровье и здоровье своих близких и пообещал радовать оказавшихся в самоизоляции из-за коронавируса фанатов веселым контентом.