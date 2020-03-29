Дочь Заворотнюк обратилась к подписчикам на фоне пандемии коронавируса

Москва, 29 марта. Анна Заворотнюк, дочь знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк, обратилась к подписчикам своего блога в Instagram. Поводом для поста стал карантин и распространение в мире пандемии коронавируса. В публикации Заворотнюк процитировала Бунина и пожелала фанатам «ласковой весны».

Свое обращение она начала с фрагмента из книги Бунина «Окаянные дни», в которой приводятся размышления писателя.

«Парадокс. Но Бунин однажды сказал: «страшно сказать, но правда: не будь народных бедствий, тысячи интеллигентов были бы прямо несчастнейшие люди. Как же тогда заседать, протестовать, о чем кричать и писать? А без этого и жизнь не в жизнь была», – написала Анна Заворотнюк.

Далее она отметила, что в такие дни, когда карантин вынуждает сидеть дома, с классиком трудно не согласиться.

«На дворе весна и хочется видеть солнышко, радоваться лучам и наблюдать как пробуждаются деревья, и земля будто дышит теплом», – написала дочь Заворотнюк.

Она также отметила, в настоящее время людям необходимо верить в лучшее и надеяться, что пандемия скорая пройдет.

«Пусть к нам придет красивая, ласковая весна. Пусть войдет в дом каждого человека радость, счастье и любовь», – пожелала девушка своим фанатам.

Напомним, ранее Анна Заворотнюк рассказала в Instagram о своем детстве. По ее словам, в подростковом возрасте она была «невыносимой» и постоянно хотела меняться.

Также она объяснила, что сейчас хочет больше делиться с подписчиками своими мыслями, чтобы преодолеть боль, которую испытывает, думая о тяжелобольной матери, пишет «Газета.ru».