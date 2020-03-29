Впервые от коронавируса в США умер младенец

Вашингтон, 29 марта. В Соединенных Штатах Америки зарегистрирована первая смерть ребенка от коронавирусной инфекции. Летальный исход был зарегистрирован у годовалого младенца из Чикаго.

В настоящее время группой риска коронавируса признано считать пожилых людей. По данным статистики, 85% летальных исходов зарегистрировано у возрастных граждан.

«Еще никогда не было смерти, связанной с COVID-19, у младенца. Ведется расследование для установления причины смерти», – цитирует РИА Новости главу департамента здравоохранения штата Иллинойс Нгози Эзике.

Напомним, ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для родителей в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом. Среди пунктов также оказался совет максимально ограничить детей от прогулок на улице, а также минимизировать их контакты с окружающей средой.

Как пишет «Газета.ru», в ведомстве подчеркнули, что детям лучше оставаться дома на время пандемии.

Вспышка заболевания коронавируса была зафиксирована в конце декабря минувшего года в городе Ухань (провинция Хубэй, КНР). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию 11 марта. Согласно последним данным, количество зараженных превысило 662 тыс. человек, зафиксировано почти 31 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения. Умерли семь человек.