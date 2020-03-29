Биолог предупредил о росте количества зараженных коронавирусом в России

Москва, 29 марта. Доктор биологических наук, профессор Константин Северинов оценил перспективы распространения нового коронавируса в России.

По словам эксперта, большого роста числа зараженных стоит ожидать уже в ближайшие недели и, возможно, месяцы.

«Очевидно, что будет очень большой рост в ближайшие недели, а может быть, и месяцы. В Нью-Йорке сейчас больше десяти тысяч. Мы такие же, как Нью-Йорк. Почему должно быть по-другому? Вопрос идет о порядковом росте. Если не заболевших, то людей с положительным диагнозом. Мы, конечно, охраняемая Богом страна, но почему у нас должно быть 500, а в других местах десятки тысяч?» — цитирует Северинова RT.

По его словам, предсказать уменьшение количества новых случаев заражения можно было бы с помощью широко организованного серологического тестирования.

Вспышка вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2 заболевания была зафиксирована в конце декабря минувшего года в городе Ухань (провинция Хубэй, КНР). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19 11 марта. Согласно последним данным, количество зараженных в мире превысило 663 тыс. человек, зафиксировано почти 31 тыс. смертельных исходов.

В России зафиксировано 1264 случая заболевания. В Омской области коронавирус выявили у вернувшейся после отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах семьи из трех человек. Инфицированные уже госпитализированы, их состояние медики оценивают как удовлетворительное, сообщила «Газета.ру».

По данным регионального руководства, случаи инфицирования были зарегистрированы в субботу, 28 марта. Домой семья прибыла 15 марта регулярным авиарейсом S7 2563 Москва — Омск.