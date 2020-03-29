Первое заражение коронавирусом подтверждено в Иркутске

Иркутск, 29 марта. 62-летняя женщина из Иркутской области, которая ранее вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов, оказалась заражена новым типом коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Положительный результат анализа — у женщины, которая вернулась в Иркутск из Объединенных Арабских Эмиратов. Перелет был выполнен транзитом через Новосибирск», – говорится в сообщении.

На данный момент известно, что женщина прибыла в Иркутск 17 марта. В настоящее время состояние ее здоровья оценивается как средней степени тяжести. Специалистами уже установлены и направлены на тестирование 47 из 57 пассажиров, которые находились на том же авиарейсе.

Кроме того, у одной из женщин, которая вернулась в Иркутск из Вьетнама, тест на коронавирус показал отрицательный результат. Однако у девочки, которая контактировала с ней, тест не дал однозначного ответа. В настоящее время их анализы направлены на изучение в лабораторию «Вектора».

Тем временем в Москве еще десяти пациентам удалось излечиться от коронавируса. В настоящее время они выписаны из больницы. Повторные тесты, у них, показали отрицательный результат.

По официальным данным, в Москве 28 человек завершили лечение в стационарах, у 817 граждан выявлен коронавирус, сообщает «Газета.ru».