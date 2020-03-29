В Италии попросили разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи

Рим, 29 марта. Ассоциация итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale («Палата специалистов по уголовному европейскому праву») обратилась к руководству и законодательным органам России с просьбой признать гуманитарной помощью собранный в Крыму для Неаполя груз. Об этом заявил глава организации Александро Мария Тирелли.

Российское правительство в начале марта ввело временный запрет на вывоз из страны некоторых медицинских изделий, в том чисел масок. Ограничение будет действовать до 1 июня. Под него не подпадают гумпомощь и одноразовые товары, которые граждане вывозят для личного пользования.

Тирелли считает единственной юридической возможностью доставки собранного для Неаполя груза, будет его признание гуманитарной помощью.

«Я прошу президента Путина, премьер-министра Мишустина и членов Думы разрешить доставку груза, по крайней мере, этой последней партии на юг Италии. Я прошу этого для моих южных соседей», — цитирует Тирелли РИА Новости.

Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale ранее попросила Россию направить на юг Италии гуманитарный груз для борьбы с распространением коронавируса. В Крыму откликнулись на призыв Тирелли. Ветераны Севастополя и общественники закупили на свои средства очки, перчатки, антисептики, две тысячи респираторов и костюмы химзащиты.

Глава ассоциации считает предоставленную Москвой помощь бесценной. По его словам, «доставка груза от частных лиц» изменит отношения между странами.

«Доставка груза от частных лиц навсегда изменит взаимоотношения между нашими странами, по крайней мере, в том, что касается чрезвычайных ситуаций, пока мы ожидаем окончательного снятия санкций, которые кажутся особенно варварскими после прибытия в Италию 15 самолетов с техникой и специалистами для нашего спасения», — подчеркнул Тирелли.

Вспышка вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2 заболевания была зафиксирована в конце декабря минувшего года в городе Ухань (провинция Хубэй, КНР). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19 11 марта. Согласно последним данным, количество зараженных в мире превысило 662 тыс. человек, зафиксировано почти 31 тыс. смертельных исходов.

Накануне «Газета.ру» сообщила, что Италия опередила Китай по количеству зараженных коронавирусом. Число заразившихся превысило 86 тысяч человек, 9134 человек скончались.