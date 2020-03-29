Первые три случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Омске

Омск, 29 марта. В Омской области у семьи, вернувшей после отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах, выявили коронавирус. В настоящее время россияне госпитализированы, их состояние удовлетворительное, поясняют в пресс-службе правительства региона.

По данным руководства области, случаи инфицирования были зарегистрированы в субботу, 28 марта. Домой семья прибыла 15 марта регулярным авиарейсом S7 2563 Москва – Омск.

«После прилета семья находилась в домашнем карантине. Тест на коронавирус, взятый согласно эпидемиологическим нормам на десятый день после возвращения, дал положительный результат», – цитирует пресс-службу РИА Новости.

На данный момент больные транспортированы в бокс инфекционной больницы. Болезнь протекает бессимптомно. Все лица, имевшие контакт с зараженной семьей, установлены и изолированы.

Согласно последним данным, 881 житель Омска завершил карантин. В настоящее время в больнице находятся 12 пациентов с симптомами ОРВИ.

Напомним, ранее эпидемиолог спрогнозировал пик эпидемии в России. По его мнению, всплеска заражения в стране стоит ждать через месяц. По его словам, ограничительные меры, которые были введены в России, могут положительно повлиять на темпы распространения коронавируса, пишет «Газета.ru».