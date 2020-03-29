Названы 10 секретных функций авто, о которых не знают многие водители

Москва, 29 марта. Во многих современных моделях автомобилей скрыт ряд функций, о которых могут не догадываться их владельцы. Автоэксперты собрали список из 10 полезных, но не очевидных опций.

Первой скрытой функцией называется указатель расположения топливного бака. Он представляет собой треугольник и располагается рядом с указателем уровня топлива. Сторона, в которою повернута фигура, указывает, где находится бензобак.

Другая функция также связана с топливным баком. Дело в том, что во многих автомобилях есть пластиковый держатель, встроенный в крышку лючка. Это позволяет во время заправки автомобиля надежно зафиксировать крышку.

Третьей незаметной функцией называется индикатор, предупреждающий водителя о возможном обледенении дороги. Он нарисован в виде снежинки, и располагается на дисплее. Обычно подобная функция присутствует в новых моделях авто.

Четвертой функцией является индикатор усталости. Так называемая технология Attention Assist регистрирует поведение водителя. Например, если водитель начинает совершать ошибки, отклоняется от полосы движения и резко возвращается обратно, автомобиль подаст сигнал о необходимости отдохнуть.

Подобные системы доступны во многих автомобилях, в том числе в Audi, BMW, Ford, Kia, Mazda, Volvo и Volkswagen.

Кроме того, многие современные авто имеют большое количество отсеков для хранения вещей. Их расположение и количество варьируется в зависимости от марки и модели машины, сообщает сайт SpeedMe.

Также некоторые автомобили оборудованы прозрачной пластиковой клипсой, которая позволяет закрепить парковочный талон на видном месте.

Одни модели авто имеют скрытые датчики, показывающие, например, мощность двигателя в реальном времени, а другие располагают возможностью дистанционного открытия багажника. Для этого достаточно просто провести ногой под бампером.

Кроме того, эксперты советуют обратить внимание на брелок дистанционного управления авто. В нем может храниться запасной ключ, который позволит открыть авто в том случае, если гаджет разрядится. Специалисты также советуют узнать, как у вашего автомобиля сбрасывается индикатор обслуживания, поскольку данная функция присутствует во многих моделях.