Валерия прокомментировала попадание в группу риска с коронавирусом

Москва, 29 марта. Российская певица Валерия ответила на упрек подписчицы, которая отнесла ее к группе риска заражения коронавирусом из-за выхода из дома и съемок в онлайн-кинотеатре. Диалог звезды с поклонницей произошел в соцсети Instagram.

Одна из подписчиц Валерии отметила, что во время распространения коронавирусной инфекции выход из дома может быть опасным.

«Ну и кому это надо, сидели бы дома на карантине, вы попали в группу риска счастливая вы наша», — написала пользователь с ником @kruzhkomolova_n.v.

В ответ певица заявила, что регулярно делает тесты, и они пока не выявили заражения.

«Добрая, заботливая дамочка, не переживайте, если и рисковала, то только собой, потому как теперь строгий карантин. А еще, запаслась тестерами. Регулярно делаю анализы — Бог пока миловал», — написала в ответ Валерия.

Вспышка заболевания COVID-19 была зафиксирована в конце декабря минувшего года в городе Ухань (провинция Хубэй, КНР). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию 11 марта. Согласно последним данным, количество зараженных превысило 662 тыс. человек, зафиксировано почти 31 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, по данным СМИ, умерли семь человек.

С 30 марта в России будут полностью закрыты границы с другими государствам, сообщила «Газета.ру». Меры носят временный характер и касаются только пассажирских перевозок. Однако сколько продлится ограничение неизвестно.