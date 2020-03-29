Коронавирус может спровоцировать нехватку тепловизоров в стране

Москва, 29 марта. На фоне распространения коронавирусной инфекции, симптомом которой является повышенная температура тела человека, в России может появиться еще один дефицитный товар. По словам первого вице-президента «Российского союза инженеров» Ивана Андриевского, на рынке может произойти нехватка тепловизоров.

Дело в том, что в обычных условиях для измерения температуры используются ртутные или электронные градусники. С распространением вируса на рабочих местах и в больницах чаще стали применяться инфракрасные термометры. Однако некоторые работодатели решили установить на вроде специальные тепловизоры, которые дистанционно анализируют температуру объекта.

По словам Андриевского, цена за хороший тепловизор на рынке колеблется от 300 до 500 тысяч рублей. Однако количества подобных устройств в продаже очень мало, поскольку оно не рассчитано на пандемию. Как поясняет инженер, «на всех желающих тепловизоров точно не хватит».

Ситуация осложняется также тем, что данное устройство является узкоспециализированным и обычно используется военными и экстренными службами.

«Тепловизоры надо отправлять в места большого скопления людей, а не всем подряд, кто захочет его себе купить. Было бы разумно сказать, что тепловизоры – это товар стратегического значения», – сказал Андриевский в эфире радио Sputnik.

Он также высказал идею, что государству следует реквизировать все тепловизоры из продажи и выдавать по целевому назначению.