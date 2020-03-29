Трамп отказался вводить карантин в штате Нью-Йорк

Вашингтон, 29 марта. Президент США Дональд Трамп объявил, что отказался вводить карантин в связи с распространением коронавируса в штате Нью-Йорк и соседних районах штатов Коннектикут и Нью-Джерси, так как в этом нет необходимости. Соответствующее сообщение глава Белого дома разместил в микроблоге Twitter.

Трамп отметил, что официально ограничения вводиться не будут, но власти призовут местных жителей жестко ограничить свои передвижения.

«По рекомендации команды специалистов Белого дома по борьбе с коронавирусом и после консультаций с губернаторами Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута я попросил Центры по контролю и профилактике заболеваний обнародовать рекомендации с призывом жестко ограничить передвижение», — написал Трамп, подчеркнув, что «необходимости в карантине не будет».

Вспышка вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2 заболевания COVID-19 была зафиксирована в конце минувшего года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию 11 марта. Согласно последним данным, количество зараженных превысило 662 тыс. человек, почти 31 тыс. заразившихся погибли.

В США из-за коронавируса умерли 2010 человек, сообщила «Газета.ру». Общее количество зараженных превысило в стране 121 тысячу.

Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.