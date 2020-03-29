Пушков заявил о «заранее проигранной схватке» США в Ираке

Москва, 29 марта. Сенатор Алексей Пушков предрек крах США в Ираке. Данное заявление он сделал на фоне сообщений о планах Пентагона расширить боевые действия на Ближнем Востоке.

По информации американских изданий, Пентагон на прошлой неделе подготовил секретную директиву об уничтожении ополченцев, который якобы поддерживают Иран.

В свою очередь Пушков пояснил, что Штаты не могут отделаться от «дурных привычек», поэтому даже в разгар эпидемии планируют эскалацию боевых действий в Ираке, рассчитывая уничтожить там «проиранские группы».

«Победой это для США не закончится. Это уже сейчас выглядит как заранее проигранная схватка на чужой территории», – написал Пушков в Twitter.

Напомним, ранее российский сенатор Алексей Пушков, комментируя американские учения с отработкой ядерного «удара» по России, заявил, что верить следует не заверениям США о неразмещении ядерных ракет в Европе, а военным планам Пентагона.

До этого представитель Пентагона сообщил, что Штаты провели «небольшие» учения на случай «российского ядерного удара по Европе». На маневрах была отработана реакция США, которая предполагает «ядерный удар против России». Глава американского оборонного ведомства Марк Эспер в ходе учений выяснил, как США могли бы действовать в подобной ситуации.