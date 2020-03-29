Эксперт предсказал пик эпидемии COVID-19 в России в конце апреля

Москва, 29 марта. Пандемия идет в России медленно, пик распространения коронавируса в стране можно ждать через месяц. Об этом член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук, доктор медицинский наук Анатолий Альштейн.

Ученый отметил, что «в России пандемия идет медленно» но напомнил, что три-четыре недели назад в Италии все тоже «выглядело несерьезно», однако вскоре в стране произошла «значительная катастрофа».

Альштейн считает, что введенные в России ограничительные меры помогут властям снизить темпы распространения инфекции.

«Я думаю, они могут повлиять положительно. Разобщение людей происходит. С точки зрения распространения заболевания, это поможет приостановить распространение инфекции», — цитирует Альштейна НСН.

Ученый рекомендовал для поддержания хорошего самочувствия совершать одиночные прогулки на свежем воздухе.

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико ранее заявил, что для коронавируса характерно «сезонное повышение в осенне-зимний период», сообщила газета «Известия». Но сейчас динамика распространения этого вируса не говорит о резком увеличении числа больных, считает эпидемиолог.

Вспышка заболевания COVID-19 была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце минувшего года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию 11 марта. По последним данным, количество зараженных превысило в мире 662 тыс. человек, зафиксировано почти 31 тыс. смертельных исходов.

Недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.