Итальянский телеканал показал работу российских специалистов в Бергамо

Рим, 29 марта. Журналисты телеканала Tgcom24 показали репортаж о работе российских специалистов, борющихся с распространением коронавирусной инфекции в итальянском городе Бергамо.

Фрагмент начался с названия гуманитарной операции «Из России с любовью» и кадрами, на которых показаны выезжающие из самолетов «КАМАЗы». Как заявили журналисты, «команды суперэкспертов» прибыли в Италию с оборудованием, которое уже применялось при борьбе с Эболой.

После телевизионщики показали, как проводится дезинфекция комнат в одном из домов престарелых. За первый день российские специалисты обработали более 2 тысяч квадратных метров жилых помещений. Также в сюжете было рассказано о строительстве госпиталя, который возводится внутри здания городской ярмарки. Со следующей недели больных там будут принимать 32 российских вирусолога, сообщает РИА Новости.

«Россияне оставили дома своих близких и родных в столь не простые времена и с любовью к Италии прибыли сюда, чтобы вместе с нашими специалистами вести битву против COVID-19», – заявил итальянский телеведущий под гимн Российской Федерации.

Гуманитарную акцию российских военных также прокомментировал генконсул РФ в Милане Александр Нуризаде. Он отметил, что, по словам итальянских эпидемиологов, россияне проводят уникальную операцию, которая должна внести существенный вклад в борьбу с пандемией.

Он также подчеркнул, что ценность работы военных из РФ отметили руководители провинций Ломбардия и Бергамо.

«В последнее время много разговоров о том, насколько востребована помощь, которую привезли российские медики и военные. Востребована, и еще как! Об этом в унисон говорят и президент Ломбардии Аттилио Фонтана, и мэр Бергамо Джорджо Гори», – сказал Нуризаде.

Напомним, 21 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, в ходе которых глава государства выразил готовность оказать помощь итальянской стороне в борьбе с эпидемией коронавируса. Позднее Минобороны РФ направило в Италию 15 самолетов ВКС РФ с российскими военными специалистами и техникой.

В Италию также было доставлено медицинское оборудование, маски, пробирки и защитные костюмы. В минувшую пятницу специалисты приступили к лечению пожилых людей, которые находятся на карантине в пансионатах Бергамо.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной тому стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. Спустя несколько месяцев Италия стала одним из очагов коронавируса. По данным на 28 марта, число зараженных достигло 86 тысяч, погибло более 9 тысяч человек.