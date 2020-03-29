Малышева показала работу российских инфекционистов

Москва, 29 марта. Телеведущая и врач Елена Малышева показала работу медиков в инфекционном блоке больницы № 67 в Москве. Ролик она опубликовала в соцсети Instagram.

Малышева сообщила, что врачи ходят в защитных костюмах и масках, за которыми совсем не видно лиц.

«Мне повезло. Я врач. Поэтому я была внутри. В инфекционном блоке, в реанимации, везде. Единственные, кто сейчас действительно рискуют заразиться, это врачи. Посмотрите на них. Лиц нет: только респираторы, защитные очки и белые костюмы. И ничего не отвлекает от человеческой сути. Я бы платила им по 1.000.000. Но, деньги для них не главное. Главное дело. Дело, которому мы служим», — говорится в подписи к видео Малышевой.

Врачи на видео отмечают, что коронавирус подтвержден не у всех их пациентов. К медикам также обращаются люди с переломами, диабетом, раком и другими заболеваниями. В инфекционном блоке особое внимание уделяется дезинфекции. Ее на территории корпуса проводят каждый час и по мере поступления больных, утверждают доктора.

По слова врачей, иногда им приходится поправлять свои маски. Чтобы не попала инфекция, это делают с боковых сторон. Но лучше маску «вообще не трогать», категорически нельзя прикасаться к ее центру.

Вспышка вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2 заболевания COVID-19 была зафиксирована в конце минувшего года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию 11 марта. Согласно последним данным, количество зараженных превысило 662 тыс. человек, зафиксировано почти 31 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, сообщила газета «Известия». Погибли семь человек.

Недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.