Московское метро «переименовало» станции «Домодедовская» и «Бабушкинская»

Москва, 29 марта. Стикеры с напоминанием пожилым москвичам о необходимости соблюдать режим самоизоляции появились на дверях станций московского метро «Домодедовская» и «Бабушкинская», станции на них «переименованы» в «ДомаДедовская» и «ДомаБабушкинская». Об этом сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

«Мы разместили на дверях двух станций наклейки с их измененными названиями: «ДомаДедовская» и «ДомаБабушкинская». Таким образом, как и многие компании сейчас, метрополитен напоминает пожилым москвичам и не только оставаться дома, чтобы сберечь здоровье себе и близким», — цитирует пресс-службу московского метро ТАСС.

Вспышка вызываемого вирусом SARS-CoV-2 заболевания COVID-19 была зафиксирована в конце декабря минувшего года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса 11 марта. По последним данным, в мире заразились более 662 тыс. человек, зафиксировано почти 31 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения и семь летальных исходов.

Президент России Владимир Путин 25 марта в обращении к гражданам объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. Выходные вводятся с сохранением заработной платы. Также глава государства подписал соответствующий указ, сообщает газета «Известия».

Москвичам старше 65 лет, а также людям с хроническими заболеваниями советуют в период с 26 марта по 14 апреля соблюдать домашний режим. Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к находящимся в группе риска горожанам с просьбой не покидать свои дома без крайней необходимости.