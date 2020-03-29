Анита Цой рассказала о попавшем в опасную ситуацию Лещенко

Москва, 29 марта. Российский певец Лев Лещенко находится в опасной ситуации, так как входит в группу риска из-за коронавирусной инфекции. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила исполнительница Анита Цой.

«У Лещенко опасный возраст. Я надеюсь, что его сберегут наши врачи. Это будет большая потеря, если с ним что-нибудь случится. Лев Валерьянович, все будет хорошо. Самое главное не падать духом и не унывать. Я знаю, что вы очень аккуратный человек. Вы никогда не сделаете хуже своему здоровью, поэтому держитесь. Мы будем за вас молиться», — заявила Цой.

В минувшую пятницу у Лещенко подтвердился диагноз COVID-19. Артист поступил с двусторонней пневмонией в больницу в Коммунарке. Позже состояние Лещенко стабилизировалось, сообщила газета «Известия». Исполнитель чувствует себя намного лучше, врачи Коммунарской больницы перевели его обратно в палату к супруге, сообщил друг певца, юморист Владимир Винокур.

«Идет на поправку. Жду, когда выпишут уже его», — сказал Винокур.

Вспышка вызываемого вирусом SARS-CoV-2 заболевания COVID-19 была зафиксирована в конце декабря минувшего года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса 11 марта.

Недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.