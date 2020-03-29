Стало известно, как Кадыров защищается от коронавируса

Грозный, 29 марта. Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов рассказал, как глава республики Рамзан Кадыров защищается от инфицирования новыми типом коронавируса. По словам чиновника, круг контактов руководителя сильно ограничен.

По словам Сулейманова, на въезде на территорию, где находится Кадыров, работают медицинские посты, которые постоянно контролируют здоровье лиц, которые вступают в контакт с главой Чечни.

Чиновник отметил, что руководители ведомств также соблюдают меры по профилактике коронавируса. Однако министры не могут позволить себе уйти на карантин.

«Мы бы с удовольствием удалились на двухнедельный карантин, но, к сожалению, не можем себе это позволить, и тем более не может глава республики, который практически на постоянной основе занимается этой проблемой», – цитирует Сулейманова РИА Новости.

Напомним, ранее власти Чечни объявили о вводе жесткого карантина на территории региона. Там с 29 марта будет запрещен выход на улицу из дома за исключением похода в аптеку, в продуктовый магазин или при наличии медицинских показателей.

Как пояснили в местном оперативном штабе, ранее патрульные машины в городах ездили с призывами о самоизоляции, однако теперь сотрудники будут отвозить граждан по домам и штрафовать, пишет «Газета.ru».