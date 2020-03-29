Миллиардер Сосин попал в больницу с подозрением на коронавирус

Москва, 29 марта. Российский бизнесмен, экс-совладелец торговой сети OBI Игорь Сосин госпитализирован в больницу Коммунарки с двухсторонней пневмонией. Один из двух тестов на коронавирус показал положительный результат.

О своей госпитализации Сосин сообщил журналистам РБК. Предприниматель также отметил, что на данный момент он чувствует себя хорошо, температуры у него нет.

При этом Telegram-каналы сообщают, что Сосин был госпитализирован после поездки во Францию, откуда он прилетел во «Внуково-3» частным рейсом.

Напомним, ранее в Берлине в одну из больниц с подозрением на коронавирус был госпитализирован фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн. Однако после стало известно, что тест музыканта на инфицирование оказался отрицательным.

Как позже пояснил фанатам сам музыкант, в мире пока не существует вируса, который был бы способен побороть его, пишет «Газета.ru».

О вспышке коронавируса власти Китая сообщили ВОЗ в конце 2019 года. Опасная инфекция быстро распространилась по всему миру. Так, например, что в Нью-Йорке появились мобильные морги, куда свозят тела людей, скончавшихся из-за коронавируса.