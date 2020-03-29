Власти ограничили въезд в Кировск и Апатиты из-за коронавируса

Мурманск, 29 марта. В Мурманской области на две недели будет ограничен въезд в города Кировск и Апатиты. Такие меры были предприняты региональным правительством для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

«Решение о введении дополнительных мер принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Оно связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а также с увеличением числа людей с предварительно положительным результатом анализа на коронавирус в Апатитско-Кировском районе», – говорится в заявлении мурманского оперативного штаба по распространению коронавируса.

Отмечается, что ограничения вступят в силу с 06.00 29 марта и продлятся до 11 апреля. При этом в города можно будет въехать только по постоянной или временной регистрации. Кроме того, муниципальным властям рекомендуется приостановить работу местного аэропорта.

Напомним, ранее сообщалось, что Апатиты и Кировск станут первой в России площадкой для применения новой российской системы тестирования коронавируса. 25 марта компания «ФосАгро» и Российский фонд прямых инвестиций доставили в Мурманскую область пилотную партию из 100 новейших российско-японских экспресс-тестов для диагностики инфекции.