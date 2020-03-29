Власти Испании решили ужесточить карантин

Мадрид, 29 марта. В Испании местные власти приняли решение ввести новые карантинные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции в стране. В течение двух ближайших недель там приостанавливается работа компаний, деятельность которых не является жизненно необходимой.

О введении новых мер объявил премьер Испании Педро Санчес. По его словам, данное решение было принято на экстренном совете министров. Предполагается, что сотрудники местных организаций проведут дома ближайшие две недели – с 30 марта по 30 апреля.

При этом зарплата данной категории работников будет выплачена сейчас, однако после ее предстоит отработать.

«Сейчас мы в Испании переживаем самые тяжелые и грустные часы. Если мы продолжим ограничивать передвижение сейчас, когда приближается Святая неделя, мы победим вирус», – цитирует Санчеса РИА Новости.

Напомним, по последним данным, Испания обошла Китай по количеству смертей от коронавируса и теперь уступает только Италии. 4 934 испанца стали жертвами пандемии. Эксперты предполагают, что Испания в ближайшее время вполне может принять на себя роль главной горячей точки Европы, пишет «Газета.ru».